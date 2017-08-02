مندوب روسيا في الأمم المتحدة: لا يمكن لي ذراع روسيا أو كسرها بعقوبات

صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزا، اليوم الأربعاء، بأنه لا يمكن "لي ذراع روسيا أو كسرها بعقوبات"، اعتمدت في واشنطن.

© Sputnik. Maxim Blinov روسيا: إذا توقفنا عن بيع أمريكا محركات الصواريخ الفضائية والتيتانيوم لن نربح شيئا

الأمم المتحدة — سبوتنيك. ونقلت "رويترز" عن نيبينزا قوله: "عليهم أن يعلموا جيدا أنه لا يمكن لي ذراعنا ولا كسرها".

ومع ذلك، أشار المندوب الروسي إلى أنه على الرغم من العقوبات التي تؤثر سلبا على العلاقات الروسية الأمريكية، ستواصل موسكو تعاونها مع واشنطن.

وكان الرئيس الأمريكي قد وقع في قت سابق من اليوم، قانونا بفرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران وكوريا الشمالية، تم اعتماده قبل ذلك من قبل أعضاء الكونغرس الأمريكي وبأغلبية ساحقة من الأصوات 419 مقابل 3.

وتجدر الإشارة إلى أن المكتب الصحفي للبيت الأبيض، نشر بعد ذلك بيانين، انتقد فيهما الرئيس الأمريكي هذا القانون، ومن ثم شرح سبب التوقيع عليه في نهاية المطاف.