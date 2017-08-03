كشف صاروخ قادر على تحويل حاملات الطائرات الأمريكية إلى خردة

وأفادت جريدة "بوليت أكسبرت" الروسية أن الخبير العسكري الأمريكي أليكس غوركا يرى أن الولايات المتحدة التي تملك أكبر أسطول حاملات طائرات في العالم لا تستطيع إخافة بلد مثل روسيا باستخدام حاملات الطائرات، وذلك لأن روسيا تملك أسلحة مضادة لا تقدر حاملات الطائرات الأمريكية على مقاومتها.

© Sputnik. Ildus Giljazutdinov صاروخ روسي جديد يحقق نتائج تفوق كل التوقعات

وعلى سبيل المثال، يقدر صاروخ "إكس-22" وهو من صنع سوفيتي وينطلق من طائرة "تو-22إم3"، على إغراق حاملة طائرات بإحداث ثقب عرضه 5 أمتار وعمقه 12 أمتار بأحد جانبيها. ولا يمكن اعتراض الصاروخ المذكور إلا بواسطة منظومات الدفاع المتطورة التي لا يتم تجهيز سفن الأسطول الأمريكي بها.

وقامت روسيا بتطوير صاروخ "إكس-22" إلى "إكس-32"، وهو صاروخ أقوى وأسرع من "إكس-22" ينقضّ على هدفه من علو 40 كيلومترا. ويرى الخبير أن الرادارات الأمريكية لا تستطيع اكتشافه إلا في اللحظة الأخيرة عندما تكون فرصة إسقاطه قد ضاعت ويكون الصاروخ قد تأهب لتحويل حاملة الطائرات المستهدفة إلى كومة من الحديد.

يجدر بالذكر أن روسيا تستعد لإدخال صاروخ جديد من نفس النوع أطلق عليه "تسيركون" إلى الخدمة الحقيقية.