هبوط اضطراري لطائرة ركاب في موسكو بعد وقت قصير من إقلاعها

صرحت إدارة وزارة الطوارئ لمنطقة موسكو، بأن الطائرة المتجهة من موسكو إلى ميامي، والتي أعلنت وسائل الإعلام عن عودتها لتهبط اضطراريا في مطار شيريميتيفو، هبطت بسلام، وأن جميع الركاب على ما يرام.

موسكو-سبوتنيك. قال المكتب الصحفي للإدارة "الطائرة هبطت بسلام في مطار شيريميتيفو، وجميع الركاب على ما يرام".

ولم يذكر المكتب الصحفي أسباب الهبوط الاضطراري للطائرة.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أن الطائرة التي كانت متوجهة من موسكو إلى ميامي، حيث حلقت فوق العاصمة،

عادت إلى الهبوط اضطراريا في المطار الذي أقلعت منه.