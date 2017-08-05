موفد روسيا: خلط أوراق في ليبيا

تحدث موفد روسيا إلى ليبيا حول خطط روسيا لتحقيق المصالحة في هذا البلد.

وأكد ليف دينغوف، رئيس مجموعة الاتصال التي شكلتها وزارة الخارجية الروسية ومجلس النواب الروسي لمساعدة الليبيين على إخراج بلادهم من أزمتها، في تصريح صحفي على عدم وجود الخبراء العسكريين الروس في ليبيا.

© AP Photo/ أنصار القذافي عائدون

وتُجري روسيا الحوار مع جميع فرقاء النزاع الليبي ولا تدعم فريقا دون غيره.

وقال موفد روسيا: "لا نؤيد حفتر (خليفة حفتر قاد الجيش الوطني الليبي) وحده، ونجري الحوار مع فرقاء النزاع الليبي الرئيسيين كافة".

وعن فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني، قال رئيس مجموعة الاتصالات الروسية: "أراه مناوئا للإسلام الراديكالي".

وأشار إلى أن صورة "الإسلامي فايز السراج" رسمتها "دول لا ترى لها مصلحة في تعامل روسيا مع العاصمة الليبية طرابلس. إلا أننا خلطنا أوراقهم وبدأنا نتعامل مع طرابلس وطبرق. وأصبحنا نجني ثمار هذا العمل. فقد وقعت شركة "روسنفط" اتفاقية التعاون مع شركة النفط الحكومية الليبية… وقبل أسوعين تم إرسال أول شحنة من النفط الليبي إلى شركة روسنفط".