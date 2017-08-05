"أرينا" الروسية ضد "جافلين" الأمريكية

أعلن موظفون في المؤسسة الحاكمة الأمريكية عن خطة توريد أسلحة فتاكة لأوكرانيا.

وليس مستبعدا أن تسلم واشنطن منظومات صواريخ مضادة للدبابات من طراز "جافلين" إلى نظام الحكم الأوكراني الحالي الذي يواصل حملته العسكرية على مواطنين في منطقة دونباس ويتهم في الوقت نفسه "موسكو" بأنها تدعم الانفصاليين في هذه المنطقة.

ويرى خبراء كثيرون أنه لا بد وأن ترد موسكو على وصول الأسلحة الفتاكة إلى الذين لا يتوانون عن قتل المواطنين الآمنين في جنوب شرق أوكرانيا.

ومن الممكن أن يتمثل الرد الروسي المحتمل في إمداد وحدات الحماية الشعبية في منطقة دونباس بأسلحة ومعدات عسكرية.

ولفت الخبير أليكسي سلافيتسكي إلى وجود مئات أشرطة الفيديو التي تُظهر فشل منظومات صواريخ حديثة من صنع أمريكي في إصابة معدات عسكرية روسية صُنعت في زمن الاتحاد السوفيتي.

وتنتج روسيا معدات عسكرية متطورة حالياً. ولا يمكن أن تكون الدبابات الروسية هدفا سهلا لصواريخ جافلين.

وذكرت جريدة "إنفورياكتور" أن الجيش الروسي يمتلك منظومات "أرينا" التي صُنعت لمقاومة صواريخ مضادة للدبابات من نوع "جافلين".