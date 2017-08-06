لافروف: هناك حاجة لإقامة تعاون روسي أمريكي في مجال الأمن السيبراني

شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأحد 6 أغسطس/آب، على أن هناك حاجة لإقامة تعاون روسي أمريكي في مجال الأمن السيبراني.

© Sputnik. Vitaliy Belousov لافروف: نأمل في استمرار الاتصالات مع واشنطن بشأن سوريا

وقال لافروف بعد اجتماع عقده مع نظيره الأمريكي، ريكس تيلرسون في مانيلا: "ناقشنا التعاون بيننا في أمور مختلفة، وذكّرت وزير الخارجية الأمريكي بالتفاهمات، التي توصل إليها الرئيسان فلاديمير بوتين، ودونالد ترامب على هامش قمة هامبورغ في ألمانيا، بضرورة إقامة تعاون في مجال الأمن السيبراني".

وأضاف لافروف أن "أزمة كوريا الشمالية، والمشكلة النووية في شبه الجزيرة الكورية كانت ضمن القضايا الرئيسية التي تناولها الاجتماع".

وشدد على أن "التواصل بين خارجية روسيا والولايات المتحدة الأمريكية في مجال الأمن السيبراني، سيكون أمرا نافعا".