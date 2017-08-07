بوغدانوف يبحث مع السفير السعودي الوضع في منطقة الخليج

بحث نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، مع السفير السعودي لدى روسيا، عبد الرحمن بن إبراهيم الرسي، الوضع في الشرق الأوسط والخليج.

© Sputnik. Vladimir Trefilov بوغدانوف يبحث مع السفير القطري سبل تسوية الأزمة

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية: "استقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف اليوم 7 أب/ أغسطس سفير المملكة العربية السعودية عبد الرحمن بن إبراهيم الرسي بطلب منه".

وتابع البيان: "خلال النقاش جرى تبادل الآراء بشكل مفصل حول الوضع القائم في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج، وكذلك حول القضايا الملحة للعلاقات الروسية — السعودية المتعددة المجالات، بما في ذلك جدول الاتصالات المقبلة على مختلف المستويات".