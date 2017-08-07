منح تأشيرات دخول إلكترونية إلى روسيا يبدأ غدا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، أنه سيبدأ اعتبارا من يوم غد الثلاثاء 8 آب/ أغسطس، منح تأشيرات إلكترونية لدخول الأراضي الروسية، لمواطني عدد من الدول، بينها الجزائر والبحرين وقطر والسعودية وإيران والإمارات وغيرها.

© REUTERS/ NASEEM ZEITOON قطر تسهل دخول مواطني 36 دولة بينها روسيا إلى أراضيها

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان للخارجية، نشر على موقعها، أنه "اعتباراً من يوم 8 آب/ أغسطس عام 2017 سيبدأ عمل موقع خاص لوزارة الخارجية الروسية بمنح تأشيرات إلكترونية للمواطنين الأجانب لزيارة ميناء فلاديفوستوك الحر".

وسيتمكن من الحصول على التأشيرات الإلكترونية مواطنو كل من الجزائر، البحرين، بروناي، الهند وإيران، قطر، الصين، كوريا الشمالية، الكويت، المغرب، المكسيك، الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان، المملكة العربية السعودية، سنغافورة، تونس، تركيا واليابان.

وسيتم منح التأشيرات مجانا، بناء على طلب مواطن أجنبي، يرسل عبر الموقع. ولا يحتاج المواطنون لأية وثائق أخرى للحصول على التأشيرة، سوى الطلب والصورة الرقمية للمواطن. وسيسمح للمواطنين الأجانب البقاء على الأراضي الروسية لمدة لا تتجاوز 8 أيام في غضون 30 يوما.

ويسمح دخول الأراضي الروسية بالتأشيرات الإلكترونية فقط عبر الأراضي التي تشملها المنطقة التجارية والاقتصادية الخاصة تحت مسمى "ميناء فلاديفوستوك الحر"، أي أقاليم — بريمورييه وكامتشاتكا وخاباروفسك ومقاطعة ساخالين ودائرة تشوكوتكا الذاتية الحكم.