منح تأشيرات دخول إلكترونية إلى روسيا يبدأ غدا

وسيتمكن من الحصول على التأشيرات الإلكترونية مواطنو كل من الجزائر، البحرين، بروناي، الهند وإيران، قطر، الصين، كوريا الشمالية، الكويت، المغرب، المكسيك، الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان، المملكة العربية السعودية، سنغافورة، تونس، تركيا واليابان.
وسيتم منح التأشيرات مجانا، بناء على طلب مواطن أجنبي، يرسل عبر الموقع. ولا يحتاج المواطنون لأية وثائق أخرى للحصول على التأشيرة، سوى الطلب والصورة الرقمية للمواطن. وسيسمح للمواطنين الأجانب البقاء على الأراضي الروسية لمدة لا تتجاوز 8 أيام في غضون 30 يوما.
ويسمح دخول الأراضي الروسية بالتأشيرات الإلكترونية فقط عبر الأراضي التي تشملها المنطقة التجارية والاقتصادية الخاصة تحت مسمى "ميناء فلاديفوستوك الحر"، أي أقاليم — بريمورييه وكامتشاتكا وخاباروفسك ومقاطعة ساخالين ودائرة تشوكوتكا الذاتية الحكم.
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