أنشطة المجموعة العسكرية الروسية في سوريا ستعرض في "آرميا 2017"

أعلن رئيس الأنشطة العلمية البحثية والدعم التكنولوجي للتقنيات المتقدمة في وزارة الدفاع الروسية، ألكسندر ميرونوف، أنه سيتم خلال المنتدى العسكري "آرميا 2017" المقرر هذا الشهر عرض جناح خاص حول أنشطة المجموعة العسكرية الروسية في سوريا.

Think Defence / twitter "الدفاع الروسية" تعرض أسلحة الإرهابيين

وقال ميرونوف في مؤتمر صحفي للملحقين العسكريين الأجانب في روسيا، اليوم الثلاثاء: إن الملامح الرئيسية للمنتدى المقبل سوف تتجلى في طبيعة كل ما يعرض في حديقة "باتريوت" في روسيا وكذلك ما يعرض في مطار حميميم والذي يجسد نشاط الوحدات الجوية الروسية، كما سيتم عرض أسلحة تم الاستيلاء عليها من المجموعات الإرهابية في سوريا". بحسب ما نقلته وكالة "سانا" السورية الرسمية.

وأشار ميرونوف إلى أن ميزة المنتدى لهذا العام سوف تكون في إجراء معارض حربية متخصصة مثل معرض الأسلحة الروسية، ومعرض التكنولوجيات الصناعية الفكرية، وكذلك إجراء مسابقة لتحديد البطولة في بياتلون الأجسام الطائرة بدون طيار.

وبين أنه قد يتم توسيع المعروضات بمشاركة نادي الإبداع وبرامج العروض الديناميكية فضلا عن عروضات مجموعة الطيران المتفوقة في مطار كوبينكا.

يذكر أن منتدى "آرميا 2017" يبدأ من 22 إلى 27 من آب/ أغسطس الحالي في مركز باتريوت للمعارض والمؤتمرات في موقع كوبينكا بضواحي موسكو.

وتتضمن فعاليات المؤتمر والمعرض عرضا لأسلحة مأخوذة من تنظيمات الإرهاب الدولي.

وصرح ميرونوف، أن المعرض سيتضمن عرضا لغنائم مأخوذة من المجموعات الإرهابية الدولية في سوريا. مبينا أن الغنائم المزمع عرضها عبارة عن أسلحة أخذت من الإرهابيين في سوريا.