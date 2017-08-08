أنشطة المجموعة العسكرية الروسية في سوريا ستعرض في "آرميا 2017"

وأشار ميرونوف إلى أن ميزة المنتدى لهذا العام سوف تكون في إجراء معارض حربية متخصصة مثل معرض الأسلحة الروسية، ومعرض التكنولوجيات الصناعية الفكرية، وكذلك إجراء مسابقة لتحديد البطولة في بياتلون الأجسام الطائرة بدون طيار.
وبين أنه قد يتم توسيع المعروضات بمشاركة نادي الإبداع وبرامج العروض الديناميكية فضلا عن عروضات مجموعة الطيران المتفوقة في مطار كوبينكا.
يذكر أن منتدى "آرميا 2017" يبدأ من 22 إلى 27 من آب/ أغسطس الحالي في مركز باتريوت للمعارض والمؤتمرات في موقع كوبينكا بضواحي موسكو.
وتتضمن فعاليات المؤتمر والمعرض عرضا لأسلحة مأخوذة من تنظيمات الإرهاب الدولي.
وصرح ميرونوف، أن المعرض سيتضمن عرضا لغنائم مأخوذة من المجموعات الإرهابية الدولية في سوريا. مبينا أن الغنائم المزمع عرضها عبارة عن أسلحة أخذت من الإرهابيين في سوريا.
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