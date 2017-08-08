بوغدانوف يبحث مع سفير البحرين الوضع حول قطر

بحث نائب وزير الخارجية الروسية، مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الثلاثاء، مع سفير مملكة البحرين في موسكو، أحمد الساعاتي، الوضع حول قطر.

© Sputnik. Vladimir Astapkovich بوغدانوف يبحث مع السفير السعودي الوضع في منطقة الخليج

موسكو — سبوتنيك. جاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية بهذا الصدد:

جرى خلال اللقاء تبادل الآراء حول الجوانب الرئيسية لقضايا الشرق الأوسط مع التركيز على استمرار الأزمة في العلاقات بين قطر وعدد من الدول في المنطقة، فضلا عن قضايا الساعة وموضوع دعم تطوير العلاقات الروسية البحرينية متعددة الأوجه، اضطرادياً.

يذكر أن 4 دول عربية (السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر)، قطعت 5 حزيران/ يونيو الماضي، علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع قطر واتهمت هذه الدول الدوحة بدعم وتمويل الإرهاب.

وطالبت الدول الأربع قطر بتنفيذ 13 مطلبا لعودة العلاقات، أبرزها تخفيض العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية، وكذلك قناة "الجزيرة" الفضائية، واعتقال وتسليم مطلوبين للدول الأربع، متواجدين على الأراضي القطرية.

ومن جانبها رفضت قطر كل الاتهامات الموجهة إليها، ولم تستجب لقائمة المطالب الـ13، التي قدمت لها عبر الوسيط الكويتي، معتبرة إياها "غير عقلانية، وتمس السيادة الوطنية".