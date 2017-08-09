وزارة الطوارئ الروسية تنقل مساعدة إنسانية إلى سريلانكا

وتشمل هذه المساعدة التي يبلغ وزنها حوالي 32 طنا محطات محمولة لتوليد الطاقة الكهربائية وخيام و أدوات للمطابخ".
ويذكر، وفقا للمعلومات المتوفرة لدى السلطات المحلية، أن أكثر من 150 شخصا لقوا مصرعهم نتيجة لهذه الفيضانات، بالإضافة إلى اضطرار أكثر من 3 آلاف شخص للفرار من منازلهم.
ومن الجدير بالذكر، أن وزارة الطوارئ الروسية سبق ونقلت مساعدة إنسانية إلى سريلانكا إثر تعرض هذه الدولة في عام 2004 لموجة تسونامي الرهيبة.
وتم آنذاك إرسال فريق من خبراء الإنقاذ للعمل في مكان الكارثة مباشرة، بالإضافة إلى إرسال مستشفى محمول جوا لفريق "تسينتروسباس" في عام 2005 لتقديم مساعدات طبية للمئات من المصابين.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)