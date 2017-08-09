وزارة الطوارئ الروسية تنقل مساعدة إنسانية إلى سريلانكا

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأربعاء، أنها نقلت مساعدة إنسانية إلى سريلانكا التي تضرر سكانها نتيجة للفيضانات التي اجتاحت هذه الدولة مؤخرا.

© AP Photo/ Mukhtar Khan علماء أمريكيون: فيضان عالمي قريب

موسكو-سبوتنيك.وجاء في بيان المكتب الصحفي للوزارة: "أوصلت طائرة "إليوشين — 76" تابعة لوزارة الطوارئ الروسية بنجاح، مساعدة إنسانية إلى سريلانكا التي تضرر سكانها نتيجة للفيضانات التي اجتاحت هذه الدولة في أواخر أيار/مايو الماضي.

وتشمل هذه المساعدة التي يبلغ وزنها حوالي 32 طنا محطات محمولة لتوليد الطاقة الكهربائية وخيام و أدوات للمطابخ".

ويذكر، وفقا للمعلومات المتوفرة لدى السلطات المحلية، أن أكثر من 150 شخصا لقوا مصرعهم نتيجة لهذه الفيضانات، بالإضافة إلى اضطرار أكثر من 3 آلاف شخص للفرار من منازلهم.

ومن الجدير بالذكر، أن وزارة الطوارئ الروسية سبق ونقلت مساعدة إنسانية إلى سريلانكا إثر تعرض هذه الدولة في عام 2004 لموجة تسونامي الرهيبة.

وتم آنذاك إرسال فريق من خبراء الإنقاذ للعمل في مكان الكارثة مباشرة، بالإضافة إلى إرسال مستشفى محمول جوا لفريق "تسينتروسباس" في عام 2005 لتقديم مساعدات طبية للمئات من المصابين.