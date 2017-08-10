"كاسبرسكي لاب" لا تملك معلومات عن هجوم هاكرز محتمل على المصارف الروسية

اعلن مدير شركة "كاسبرسكي لاب" الروسية المتخصصة في أمن المعلومات، دينيس غورتشاكوف، اليوم الخميس، ان الشركة لا تملك معلومات بشأن احتمال وقوع هجمات إلكترونية وشيكة على المصارف الروسية باستخدام فيروس الفدية.

© AFP 2017/ THOMAS SAMSON شركة "كاسبيرسكي" ترصد 45 ألف هجوم الكتروني في 74 دولة

موسكو-سبوتنيك.وقال غورتشاكوف، لوكالة "سبوتنيك": " على ما يبدو ان الحديث فعليا يدور حول القصة ذاتها مع التحذير بشأن تهديد في مجال قطاع الطاقة، ولا يوجد لدينا اية معلومات موثوقة جديدة عن حدوث هجوم وشيك".

هذا وذكرت صحيفة "فيدموستي" في وقت سابق من اليوم، احتمال حدوث هجوم هاكرز جديد في وقت قريب، باستخدام فيروس "مشفر" شبيه بـ "واناكراي" و"بيتيا" وأن لجنة التحقيقات الفدرالية الروسي أرسل تحذيرات بهذا الشأن إلى مدراء الفروع الإقليمية، وأوضح المكتب

الصحفي للجنة التحقيقات، أن الرسالة التحذيرية للموظفين حول إمكانية حدوث هجوم هاكرز، تعتبر إجراء عاديا منتظما لضمان سلامة العمل.

وكانت شركات ومؤسسات في مختلف دول العالم، قد واجهت يوم الجمعة 12 أيار/مايو 2017، هجوما إلكترونيا واسعا بفيروس أطلق عليه اسم "وانا كراي".

ومن بين المؤسسات والشركات التي تعرضت أنظمتها الإلكترونية للهجوم منظومة الرعاية الصحية الوطنية في بريطانيا، والسكك الحديدية في ألمانيا، وشركة "تيليفونيكا" الإسبانية للاتصالات، و"إير باص" وغيرها.

وفي روسيا، استهدفت أنظمة وزارة الداخلية، والطوارئ، والصحة، ومصرف "سبيربنك"، وشركة "ميغافون" للاتصالات.

وأعلنت شركة "كاسبرسكي" الروسية للأمن الإلكتروني، رصدها نحو 45 ألف هجوم إلكتروني، في 74 دولة حول العالم، مشيرة إلى أن العدد الأكبر من هذه الهجمات استهدف روسيا.