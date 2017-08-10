حقيقة وجود متفجرات على متن طائرة الرئيس البولندي المنكوبة

صرح المتحدث الرسمي باسم مكتب التحقيقات الروسي، سفيتلانا بيترينكو، بأنه لا وجود لأي مؤشرات على تأثير مواد متفجرة على متن طائرة "تو- 154 إم" التابعة للرئيس البولندي كاتشينسكي، مشيرة إلى أن الخبراء سبق أن حددوا في عام 2011 أن سبب تحطم الطائرة هوالتصادم مع شجرة.

© Sputnik. Oleg Mineev اللجنة الفنية تعلن سبب كارثة طائرة رئيس بولندا

موسكو — سبوتنيك. وقالت بيترينكو للصحفيين:

من غير الواضح البتة، على أي شيء تقوم استنتاجات الخبراء البولنديين الأخيرة؟ بعد إجراء اختبارات بالستية وتقنية خاصة بالمتفجرات، لم يتم العثور على أي آثار لمواد متفجرة على متن الطائرة.

و أشارت المتحدثة أيضا إلى أن الخبراء الروس والبولونديين سبق أن توصلوا في عام 2011 إلى استنتاج قاطع حول أن التصادم مع شجرة كان السبب في تحطم الطائرة، ولم تكن هناك أي أضرار قبل التصادم.

يذكر أن طائرة الرئيس البولندي كاتشينسكي، كانت قد تحطمت في ريف مدينة سمولينسك الروسية، إثر سقوطها قرب مدينة سمولينسك، يوم 10 أبريل/ نيسان 2010.