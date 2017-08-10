حقيقة وجود متفجرات على متن طائرة الرئيس البولندي المنكوبة

موسكو — سبوتنيك. وقالت بيترينكو للصحفيين:
من غير الواضح البتة، على أي شيء تقوم استنتاجات الخبراء البولنديين الأخيرة؟ بعد إجراء اختبارات بالستية وتقنية خاصة بالمتفجرات، لم يتم العثور على أي آثار لمواد متفجرة على متن الطائرة.
و أشارت المتحدثة أيضا إلى أن الخبراء الروس والبولونديين سبق أن توصلوا في عام 2011 إلى استنتاج قاطع حول أن التصادم مع شجرة كان السبب في تحطم الطائرة، ولم تكن هناك أي أضرار قبل التصادم.
يذكر أن طائرة الرئيس البولندي كاتشينسكي، كانت قد تحطمت في ريف مدينة سمولينسك الروسية، إثر سقوطها قرب مدينة سمولينسك، يوم 10 أبريل/ نيسان 2010.
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