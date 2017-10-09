العدل الروسية: روسيا سترد بالمثل على مضايقة الصحفيين الروس في الولايات المتحدة

أعلنت وزارة العدل الروسية، اليوم الإثنين، أن روسيا سترد بالمثل على مضايقة الصحفيين الروس في الولايات المتحدة.

موسكو — سبوتنيك. أكد المكتب الصحفي للوزارة لوكالة "سبوتنيك" أن "مبدأ الرد بالمثل سيستخدم في وقت لاحق أيضا، تبعا للإجراءات التي ستتخذها الولايات المتحدة تجاه وسائل الإعلام الروسية".

كما أكدت الوزارة توجيه رسالة إلى بعض وسائل الإعلام الأمريكية، بشأن احتمال إدراجها على قائمة العملاء الأجانب في روسيا. وأفاد مصدر في الدوائر الحكومية الروسية لـ"سبوتنيك"، اليوم الإثنين أن وزارة العدل الروسية وجهت إلى عدد من وسائل الإعلام الأمريكية، بما فيها "صوت أمريكا" و"إذاعة الحرية"، إنذارا بشأن احتمال تصنيفها كعملاء أجانب في روسيا.

وذكر المصدر أن "وزارة العدل وجهت اليوم إلى عدد من وسائل الإعلام الأمريكية، بما فيها تلك الخاضعة لإدارة مجلس أمناء البث الإذاعي الأمريكي (بي بي جي)، أي "صوت أمريكا" و"إذاعة الحرية" ومواقع "الوقت الحالي" و"فاكتوغراف" و"القرم.الوقائع" و"إذاعة الحرية باللغة التترية" و"القوقاز.الوقائع" و"إيديل.الوقائع".، رسالة رسمية تتضمن إخطارا بشأن التعديلات على القوانين الروسي الخاصة بتوسيع قائمة المنظمات غير الربحية، التي قد يتم تصنيفها كعملاء أجانب".

وأضاف المصدر أن هذه الخطوة "تخص وسائل الإعلام الأمريكية فقط، وهذا إجراء استثنائي يتخذ ردا على احتمال إدراج قناة "RT" على قائمة العملاء الأجانب في الولايات المتحدة".