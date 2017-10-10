إعلان نظام مكافحة الإرهاب في داغستان

قال ممثل غرفة العمليات في جمهورية داغستان، إن نظام عمليات محاربة الإرهاب، تمَّ فرضه ليلة الثلاثاء في منطقة شامل في داغستان الروسية بحثا عن مسلحين.

© Sputnik. Maxim Blinov بوتين يقبل استقالة رئيس داغستان

وقال المتحدث لـ"سبوتنيك": "في تمام الساعة 00.10 بتوقيت موسكو، اتخذت قيادة غرفة العمليات لمكافحة الإرهاب في داغستان، قرارا بفرض نظام قانوني لعمليات محاربة الإرهاب، ليشمل الحدود الإدارية لمنطقة شامل".

وأشار المصدر إلى أنه يجري البحث عن مسلحين ومن تواطأ معهم.

يذكر أن منطقة شمال القوقاز، التي تضم الجمهوريات المضطربة الشيشان وداغستان و إنغوشيا تشهد من وقت لآخر هجمات يشنها مسلحون ضد الشرطة والقوات الاتحادية والمسؤولين المحليين. وتوجد هناك، بحسب معطيات الهيئات الأمنية الروسية، نحو 12 جماعة مسلحة، على الأقل، تضم نحو 300 عنصر يعملون بشكل أساسي في داغستان.