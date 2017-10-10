تصفية مسلحين اثنين في داغستان خلال عملية لمكافحة الإرهاب

أعلن المركز الإعلامي للجنة القومية لمكافحة الإرهاب، اليوم الثلاثاء، تصفية مجرمين اثنين في جمهورية داغستان جنوب روسيا، خلال عملية لمكافحة الإرهاب.

© Sputnik. Russian FSB إعلان نظام مكافحة الإرهاب في داغستان

موسكو-سبوتنيك. وجاء في البيان: "تمت تصفية مجرمين مسلحين اثنين في داغستان خلال عملية لمكافحة الإرهاب".

يذكر أن منطقة شمال القوقاز، التي تضم جمهوريات الشيشان وداغستان وإنغوشيا تشهد من وقت لآخر هجمات يشنها مسلحون ضد الشرطة والقوات الاتحادية والمسؤولين المحليين.

وتوجد هناك، بحسب معطيات الهيئات الأمنية الروسية، نحو 12 جماعة مسلحة، على الأقل، تضم نحو 300 عنصر يعملون بشكل أساسي في داغستان.