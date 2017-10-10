روسيا والسعودية تبحثان إنشاء مركز خدمة وصيانة للطائرات الروسية في المملكة

أعلن رئيس جمعية الشركاء التجاريين للتعاون مع السعودية، أندريه تاراسوف، أن روسيا والسعودية تبحثان بناء مركز لخدمة وصيانة آليات الطيران الروسية الصنع على أراضي المملكة العربية السعودية.

وقال تاراسوف لوكالة "سبوتنيك": "أجرت الجمعية عددا من اللقاءات والمشاورات بين المعنيين في قطاع الأعمال السعودي، وممثلي المصنعين الروس الرائدين، وتم التوصل لاتفاق مبدئي على التعاون في مجال بناء مركز لخدمة وصيانة آليات الطيران الروسية الصنع على أراضي السعودية".

هذا ووقعت جمعية الشركاء التجاريين للتعاون مع السعودية مذكرة تعاون مع شركة "تقنية أيروناوتيكس" العامة السعودية، التي تعود إلى اختصاصها مسائل تتعلق بشراء وإنتاج وصيانة تقنيات الطائرات والمروحيات لسد احتياجات المملكة، وكان وفد شركة " تقنية" السعودية قد زار سابقا معرض الطيران "ماكس-2017" ، خصوصا في إطار هذا المشروع، بحسب رئيس الجمعية.

ولفت محاور الوكالة إلى أنه في إطار برنامج "رؤية-2030" السعودية، تعتزم المملكة إنشاء الصناعة العسكرية في أراضيها، مشيرا إلى أن السعودية اشترت في عام 2015 أسلحة بإجمالي قيمة 9.3 مليار دولار.

وهنا تجدر الإشارة إلى أنه خلال الزيارة إلى موسكو التي قام بها العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تم التوصل إلى اتفاق بشأن توريد أنظمة صواريخ "إس-400" والمنظومات الصاروخية المضادة للدبابات "كورنيت — أي أم"، ومنظومات "توس-1 ايه "، والمدافع الآلية "ايه غي اس-30"، ورشاشات كلاشينكوف "اي كي-103"".