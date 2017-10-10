التوقيع على خمس اتفاقيات تعاون في ختام زيارة مدفيديف إلى الجزائر

توجت زيارة رئيس الوزراء الروسي إلى الجزائر، بالتوقيع على خمس اتفاقيات تعاون في مجالات العدالة والصحة والتكوين المهني والمحروقات والصناعة والطاقة النووية السلمية، وفق بيان صدر عن الحكومة الجزائرية.

© Sputnik. Mihail Kutusov روسيا تبحث مع الجزائر توريد طائرات جديدة

الجزائر — سبوتنيك. وتم في حفل حضره رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف، ورئيس الحكومة الجزائرية أحمد أبويحيى، التوقيع على اتفاق تعاون في مجال العدالة، بين وزير العدل الجزائري الطيب لوح ونظيره الروسي الكسندر كونوفالوف، يتعلق بالتعاون والمساعدة القضائية متبادلة بين البلدين، وخاصة في مجال الجنائي.

وهذه هي المرة الأولى التي يستقبل فيها الرئيس بوتفليقة مسؤولا أجنبيا منذ شهر يناير الماضي، بسب ظروفه الصحية، حيث تعذر عليه استقبال الرئيس الفنزويلي نيقولاس مادورو الذي قام بزيارة إلى الجزائر، دامت يومين في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، كما تعذر عليه استقبال المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي كان مقرر أن تقوم بزيارة إلى الجزائر في فبراير/ شباط الماضي.

وكان رئيس الوزراء ميدفيديف قد وصل مساء أمس الإثنين إلى الجزائر، في زيارة تدوم يومين بدعوة من رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أبويحيى.

وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها لرئيس وزراء روسي منذ عام 1971، وتأتي عقب انعقاد الدورة الثامن للجنة المشتركة الجزائرية الروسية للتعاون شهر سبتمبر الماضي، وستسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والحوار الاستراتيجي، خاصة منذ توقيع بيان الشراكة الموقع بموسكو في أبريل 2001، تحت رعاية الرئيسين عبد العزيز بوتفليقة وفلاديمير بوتين.

وتوجت زيارة رئيس الوزراء الروسي إلى الجزائر بالتوقيع، اليوم الثلاثاء، على 5 اتفاقيات تعاون في مجالات العدالة والصحة والتكوين المهني والمحروقات والصناعة والطاقة النووي المدني.