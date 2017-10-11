الدفاع الروسية تتحدث عن حادث غريب كيف حصل مسلحو "النصرة" على المساعدات الإنسانية

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، بأن شيئا "غريبا" حدث في منطقة خفض التصعيد جنوبي سوريا، وهو أن 600 مسلح غادروا من منطقة التنف الواقعة تحت سيطرة الأمريكيين، حصلوا على مساعدة إنسانية في المراكز السكانية التي تسيطر عليها "خلايا نائمة" لتنظيم "جبهة النصرة".

© AP Photo/ Raad Adayleh محافظ درعا: معبر "النصيب" مغلق لليوم ولن يفتح إلا بإشراف السلطة السورية

موسكو — سبوتنيك. وقال كوناشينكوف، اليوم الأربعاء، للصحفيين، إنه في الثاني والثالث من تشرين الأول/أكتوبر، انطلقت قافلة من حوالي 600 مسلح كانوا في مخيم الركبان للاجئين، بشكل منظم بواسطة سيارات دفع رباعي في اتجاه الغرب وقطعوا أكثر من 300 كيلومتر، دخلوا عبر مركز سابق لمصلحة الجمارك "طفس" على الحدود السورية الأردنية في منطقة خفض التصعيد الجنوبية (منطقة درعا).

وأضاف الجنرال الروسي أنه "بصدفة غريبة أخرى، تقريبا في وقت واحد، دخل معهم إلى منطقة خفض التصعيد هذه قافلتان من الإمدادات الطبية والغذائية إلى السكان المحليين"، القافلة الأولى محمــلة بـ 30 طنا دخلت إحدى البلدات والثانية بحمولة 60 طنا دخلت بلدة أخرى.