الكرملين يعلق على إزالة الأعلام الروسية من الأملاك الدبلوماسية في أمريكا

صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن ما قامت به الولايات المتحدة من خلال إزالة الأعلام الروسية عن ممتلكاتها الدبلوماسية سيؤدي إلى نسف العلاقات بين البلدين.

موسكو-سبوتنيك. وتابع بيسكوف، قائلا: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعمل بما فيه مصلحة روسيا.

من جهتها أعربت وزارة الخارجية الروسية عن احتجاجها للولايات المتحدة على إزالة الأعلام الروسية من الممتلكات الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس 12 أكتوبر/تشرين الأول:

"أستطيع الإعلان رسميا بأنه أصبح معلوما بالأمس عن فعالية معادية جديدة للسلطات الأمريكية ضد ممثلياتنا الدبلوماسية.

تمت إزالة الأعلام الروسية عن مبنى الممثلية التجارية الروسية في واشنطن والقنصلية العامة في سان فرانسيسكو، والتي استولت عليها أجهزة الأمن الأميركية سابقا".