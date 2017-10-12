الدفاع الروسية: صواريخ "ستاندارد 3" الأمريكية قادرة على اعتراض الصواريخ الباليستية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن صواريخ "ستاندارد 3" الاعتراضية الأمريكية قادرة على اعتراض الصواريخ الباليستية في المراحل الأولى من تحليقها.

الأمم المتحدة – سبوتنيك. قال مدير الدائرة العامة للتعاون العسكري الدولي بوزارة الدفاع الروسية، ألكسندر يميليانوف، خلال مؤتمر روسي – صيني مشترك حول الدفاع الصاروخي بالأمم المتحدة، إن "الصواريخ الاعتراضية "ستاندارد 3" التي من المقرر نشرها ابتداء من عام 2018، ستكون قادرة على اعتراض الصواريخ البالستية الاستراتيجية".

وتابع: "ليس فقط في المراحل الوسطى والنهائية من تحليقها، بل وفي المراحل الأولى، ما يسمح بإصابة الصواريخ البالستية قبل انفصال الرؤوس الحربية".

وأشار إلى أن "هناك أكثر من 60 صاروخا اعتراضيا تم نشرها في أوروبا ونحو 150 صاروخا اعتراضيا ضمن منظومة الدفاع الصاروخي بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ".

وتابع قائلا: "حسب تقديراتنا، إن عدد الصواريخ الاعتراضية سيبلغ أكثر من ألف صاروخ بحلول عام 2022، وفي المستقبل سيزيد على عدد الرؤوس الحربية المنصوبة على صواريخنا العابرة للقارات".