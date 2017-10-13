جنرال روسي يكشف سر جديد عن منظومة "اس-400" الصاروخية

أعلن رئيس لجنة الدفاع الروسية في البرلمان، الجنرال فلاديمير شامانوف، أن الأنظمة الصاروخية الروسية "اس-400" هي فريدة من نوعها وليس لها مثيل في العالم كله بالرغم من كل محاولات النسخ والتقليد التي سعت إليها الدول.

وقال شمانوف "المنظومة الصاروخية الجديدة نجحت واستطاعت جذب الكثير من الدول التي تحاول اليوم شراء هذه المنظومات الصاروخية".

وأضاف "حتى دول أعضاء في الناتو، مثل تركيا، في الفترة الأخيرة، اشترت المنظومة الصاروخية، وسبب ذلك تردي العلاقات التركية الأمريكية التي وصلت إلى مراحل عليا وجدية".