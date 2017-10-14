روسيا تتفق مع فنزويلا على شروط إعادة هيكلة ديونها

أعلن وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، أن الوزارة الروسية اتفقت مع فنزويلا بشكل عام على إعادة هيكلة ديونها أمام روسيا.

© Fotolia/ Alexandr Blinov وزارة المالية: روسيا تسدد كافة الديون الخارجية للاتحاد السوفييتي

واشنطن — سبوتنيك. وقال الوزير للصحفيين، إن "فنزويلا طلبت منا إعادة هيكلة الديون. ويجري بحث شروط إعادة الهيكلة هذه. ونحن اتفقنا مع وزارة المالية (الفنزويلية) على هذه الشروط بشكل عام. وإذا تمكن الجانب الفنزويلي من التوقيع بالأحرف الأولى هذه الاتفاقات بسرعة، فان هناك فرصة حقيقية للتوصل إلى الاتفاق والتوقيع على شروط إعادة الهيكلة قبل نهاية العام الحالي".

ولم يكشف الوزير على شروط الاتفاق، مشددا على أن الحديث يدور عن إعادة هيكلة الديون بالذات، وليس عن شطبها.

والجدير بالذكر أن روسيا منحت فنزويلا قرضا بحجم 4 مليارات دولار لتمويل توريدات المنتجات الصناعية الروسية إلى البلاد. وفي شباط/فبراير عام 2014، وعلى خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية، توجهت فنزويلا إلى روسيا بطلب تأجيل تسديد القرض. ووافقت الحكومة الروسية في أيلول/سبتمبر عام 2016 على التأجيل.