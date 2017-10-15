بوتين: روسيا تدعم كافة بنود اتفاقية باريس للمناخ

وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بوتين خلال الاجتماع مع المشاركين في المهرجان العالمي للشباب والطلبة في مدينة سوتشي الروسية، أن روسيا تدعم كافة بنود اتفاقية باريس للمناخ وتعتزم تنفيذ الاتفاقيات.

© Sputnik. Alexey Vitvitsky ميركل: قادة دول العشرين ما عدا أمريكا أكدوا أنه لا رجعة عن اتفاقية باريس للمناخ

وأضاف "منذ وقت ليس بالبعيد، كانت القرارات ذات الصلة بمنع التغير المناخي بكوكبنا قد اتخذت في باريس. وروسيا تدعم تلك القرارات، وقد نفذت التزامات صارمة للحد من انبعاثات الكربون…وتخطط لتنفيذ تلك الاتفاقيات".

وأشار "أننا نأمل في أن يؤدي كل هذا إلى نتائج ايجابية بالرغم من أن هناك آراء مختلفة حول هذه المسألة".

وتعتبر اتفاقية باريس للمناخ، أول اتفاق دولي شامل حول حماية المناخ، وقد تم التوصل إليه في الثاني عشر من كانون الأول/ديسمبر 2015 في باريس، بعد مفاوضات طويلة بين ممثلين عن 195 دولة.

ودخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في الرابع من شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2016 بعد موافقة كل الدول عليه، وضمنها الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، إلا أن الرئيس الأمريكي الحالي ترامب أعلن انسحاب بلاده من هذه الاتفاقية في الأول من حزيران/يونيو الماضي بعدما وصف الاتفاق بأنه مكلف للولايات المتحدة الأمريكية.