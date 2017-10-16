لافروف: الاشتباكات بين البشمركة والقوات المدعومة من بغداد تتناقض مع مصالح الشعب العراقي

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا تعتبر الاشتباكات في كردستان العراق بين فصائل البشمركة والقوات المدعومة من بغداد تتناقض مع مصالح الشعب العراقي كله، بما في ذلك الأكراد.

سوتشي-سبوتنيك. وقال لافروف: "نعتبر أن ذلك يتناقض مع مصالح الشعب العراقي كله، بما في ذلك الأكراد، نريد أن يتم التوصل إلى اتفاق بأسرع مع يمكن حول كيف سيستمر العيش في دولة واحدة لجميع أولئك الذين يعيشون الآن في العراق".

وأعلنت القوات العراقية، اليوم الاثنين 16 أكتوبر/تشرين الأول، أنها استعادت السيطرة على مطار كركوك العسكري من أيدي القوات الكردية، بعد ساعات من توجيه رئيس الوزراء العراق حيدر العبادي للقوات الأمنية بفرض الأمن في محافظة كركوك.

وقالت خلية الإعلام الحربي، في بيان لها: "قوات الشرطة الاتحادية والرد السريع تفرض الأمن على مطار كركوك (قاعدة الحرية)".

وكانت القوات العراقية سيطرت على مقر شركة نفط الشمال، شمال غربي كركوك.