موسكو تأمل ألا يؤدي المزاج الانفصالي في أوروبا إلى هزات للاستقرار

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو تأمل ألا يؤدي المزاج الانفصالي في أوروبا، بما في ذلك كتالونيا، إلى صدمات في المنطقة.

© REUTERS/ RADU SIGHETI استقلال كتالونيا قد يدفع مناطق أخرى للانفصال

وقال لافروف في مقابلة لموقع "نادي فالداي": "نحن مهتمون باتحاد أوروبي مستقر"، معربا عن أمله ألا يؤدي المزاج الانفصالي في القارة الأوروبية "إلى هزات في أوروبا".

وتشهد دول أوروبية مطالبات مختلفة بانفصال بعض أجزائها عنها، وبالفعل أجرى إقليم كتالونيا الإسباني استفتاء أعلنت نتائجه بداية الشهر الجاري، وصوت خلاله نحو 90% من سكان الإقليم لصالح الانفصال.



