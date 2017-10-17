روسيا وإسرائيل بصدد إلغاء التجنيد المزدوج لمواطنيهما

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن روسيا وإسرائيل، تقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن إعفاء حاملي الجنسية المزدوجة من التجنيد الإجباري في حال قضاء الخدمة العسكرية في إحدى هاتين الدولتين.

© AFP 2017/ Gali TIBBON بعد الضربة الأخيرة... إسرائيل تهدد سوريا بضربات أقوى

تل أبيب-سبوتنيك. وذكرت الوزارة في بيان لها أن وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، طرح هذا الموضوع للنقاش، خلال لقاء مع نظيره الروسي، سيرغي شويغو، "وتم إحراز تقدم كبير".

وجاء في البيان: "أحد المواضيع التي طرحت خلال اللقاء مشروع اتفاقية حول إلغاء الخدمة العسكرية المزدوجة — هؤلاء المواطنون الذين أدوا الخدمة العسكرية في دولة من الدولتين لن يضطروا لأداء واجب الخدمة العسكرية في الدولة الأخرى".

وأضاف البيان: "تعرب وزارة الدفاع الإسرائيلية عن أملها بأن العمل على صياغة الاتفاقية سينتهي في غضون الشهرين القادمين".

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد وصل، مساء أمس الاثنين، إلى إسرائيل في زيارة تستغرق يومين، ومن المقرر أن يلتقي في إطارها برئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، في القدس.

وتحظى زيارة الوزير الروسي لإسرائيل بأهمية خاصة، وذلك نظرا للدور الرئيسي الذي تلعبه روسيا في سوريا، حيث ستتركز المباحثات بين الجانبين على الوضع الإقليمي، والملفين السوري والإيراني، فضلا عن القلق الإسرائيلي من التمركز الإيراني وقوات "حزب الله"

اللبناني في جنوب غرب سوريا على الحدود مع إسرائيل، كما سيتباحث الجانبان حول سبل تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية الروسية ونظيرتها الإسرائيلية.