شويغو يشكر العسكريين على تأمين زيارة بوتين إلى سوريا

وجه وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، رسالة شكر لكافة العسكريين الذين عملوا على تأمين زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى قاعدة "حميميم" الجوية الروسية في سوريا.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع: "بتكليف من الرئيس الروس فلاديمير بوتين، يعلن وزير الدفاع الروسي جنرال الجيش سيرغي شويغو عن شكره لكافة العسكريين الذين شاركوا في تامين أمن زيارة القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية لقاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا يوم 11 ديسمبر".

وكانت طائرات سلاح الجو الروسي رافقت طائرة الرئيس فلاديمير بوتين، عندما توجه إلى قاعدة حميميم الجوية، في زيارة مفاجئة، ورافقت المقاتلات الروسية الطائرة الرئاسية عندما كانت تحلق في المجال الجوي السوري.

وكانت الطائرات القتالية قريبة جدا من "الطائرة رقم واحد"، حيث يمكن رؤية الطاقم في قمرة القيادة، ونشر في الإنترنت فيديو التقط مباشرة من الطائرة الرئاسية.