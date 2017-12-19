بوتين: روسيا ليست غير مبالية إلى أين سيهرب الإرهابيون من سوريا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه رؤساء أجهزة الأمن في رابطة الدول المستقلة أن "روسيا ليست غير مبالية إلى أين سيهرب الإرهابيون من سوريا".

© Sputnik. Natalia Seliverstova بوتين: هناك تهديد صادر عن الإرهابيين من آسيا الوسطى والشرق الأوسط

موسكو — سبوتنيك . وقال بوتين خلال لقائه رؤساء أجهزة الأمن في رابطة الدول المستقلة: "فيما يخص الإرهاب فأنتم تعرفون جيدا ونحن نحصل منكم على المعلومات الضرورية بهذا المجال. بالنسبة لنا من المهم للغاية النظر بعناية إلى ما يحدث في هذا المجال في العالم. الوضع تأزم للغاية. وبالنسبة لنا، نحن لسنا غير مبالين إلى أين سيعود وسيهرب الإرهابيون بعد الإجراءات الفعالة التي قامت بها القوات الروسية، في سوريا مثلا".

وأضاف الرئيس الروسي "نحن ندرك إلى أين سيتدفق كل هذا وندرك التهديد الذي يشكله هذا التدفق لحكوماتنا ولشعوبنا لذلك من المهم أن نتعاون فيما بيننا ".

وشدد بوتين، على أن مواجهة الإرهاب هو أحد التوجهات الرئيسية لنشاطات الأجهزة الأمنية.

يذكر أيضا أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن خلال زيارته المفاجئة والأولى لقاعدة حميميم، في سوريا، أنه خلال أكثر من عامين قامت القوات المسلحة الروسية، مع الجيش السوري بدحر أقوى الجماعات الإرهابية الدولية. وأوعز ببدء عودة جزء كبير من القوة العسكرية الروسية إلى نقاط تمركزها الدائمة.

وفي كلمة أمام القوات الروسية. صرح بوتين أن "هدف مكافحة المجرمين المسلحين في سوريا، الهدف الذي تطلب تدخلا على نطاق واسع للقوات المسلحة تم تحقيقه بالكامل وبنجاح كبير".