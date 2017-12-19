مجلس الاتحاد الروسي: استراتيجية الأمن القومي الجديدة مؤشر على هزيمة واشنطن في سوريا

وأعلنت الولايات المتحدة أمس الاثنين عن أهم ثلاثة مخاطر لأمنها القومي، وهي طموحات روسيا والصين، وأعمال إيران وكوريا الشمالية، وكذلك الإرهاب الدولي.
وجاء في وثيقة الاستراتيجية الأمريكية "نحن أمام أهم ثلاثة مخاطر — جهود الصين وروسيا، والدول المارقة — إيران وكوريا الشمالية، والتنظيمات الإرهابية الدولية، الساعية للقيام بأعمال قتالية نشطة ضد الولايات المتحدة".
كم جاء في نص الوثيقة التي نشرت على موقع البيت الأبيض "الولايات المتحدة تنشر نظاما مضادا للصواريخ متعدد المستويات، الذي يستهدف كوريا الشمالية وايران بهدف حماية أرضنا من الضربات الصاروخية. ويتمكن هذا النظام من ضرب الأخطار الصاروخية قبل إطلاقها".
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