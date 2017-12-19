مجلس الاتحاد الروسي: استراتيجية الأمن القومي الجديدة مؤشر على هزيمة واشنطن في سوريا

صرح رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي، فيكتور بونداريف، اليوم الثلاثاء، بأن قيام الولايات المتحدة بعدم إيلاء اهتمام لسوريا في استراتيجية الأمن القومي مؤشر على إقرار واشنطن بهزيمتها في سوريا.

© AP Photo/ Ng Han Guan الصين ترد على استراتيجية الأمن القومي الأمريكي

موسكو — سبوتنيك . وقال بونداريوف لـ "سبوتنيك": "المستوى الضئيل للحديث حول سوريا في استراتيجية الأمن القومي — مؤشر على هزيمة الولايات المتحدة ومن راهنوا عليهم في هذه الدولة، وإلا لكانوا أعلنوا سوريا على أنها الخطر رقم واحد لشرعنة الإجراءات التوسعية اللاحقة…".

وأعلنت الولايات المتحدة أمس الاثنين عن أهم ثلاثة مخاطر لأمنها القومي، وهي طموحات روسيا والصين، وأعمال إيران وكوريا الشمالية، وكذلك الإرهاب الدولي.

وجاء في وثيقة الاستراتيجية الأمريكية "نحن أمام أهم ثلاثة مخاطر — جهود الصين وروسيا، والدول المارقة — إيران وكوريا الشمالية، والتنظيمات الإرهابية الدولية، الساعية للقيام بأعمال قتالية نشطة ضد الولايات المتحدة".

كم جاء في نص الوثيقة التي نشرت على موقع البيت الأبيض "الولايات المتحدة تنشر نظاما مضادا للصواريخ متعدد المستويات، الذي يستهدف كوريا الشمالية وايران بهدف حماية أرضنا من الضربات الصاروخية. ويتمكن هذا النظام من ضرب الأخطار الصاروخية قبل إطلاقها".