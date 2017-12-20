بيسكوف: بوتين لا يخطط لأي اتصالات مع قادة فلسطين وإسرائيل قبل نهاية العام

قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يخطط لأي اتصالات مع قادة فلسطين وإسرائيل قبل نهاية العام.

موسكو — سبوتنيك. وأضاف، اليوم الأربعاء 20 ديسمبر / كانون الأول: "يجب تجنب الخطوات التي يمكن أن تؤدي إلى تفريق المجتمع الدولي وتؤدي لتوتر سلبي فيما يخص التسوية في الشرق الأوسط".

وتابع: "لا يمكن لروسيا والولايات المتحدة الأمريكية تسوية النزاع في الشرق الأوسط نيابة عن فلسطين وإسرائيل، لكن يمكنهما التوسط في للتوصل إلى حل".

وقال بيسكوف: "روسيا لا تستطيع حل هذا النزاع. لا روسيا ولا الولايات المتحدة الأمريكية. يمكن لروسيا أن تسهم في حل هذا النزاع بمواصلة سياستها الثابتة، السياسة المعروفة جيدا، سواء على المستوى الثنائي عبر الاتصالات مه إسرائيل ومع فلسطين، أو عبر الصيغ متعددة الأطراف المتاحة".

وأضاف المتحدث باسم الكرملين: "المهم لما فيه مصلحة الحل في الشرق الأوسط، هو عدم القيام بخطوات من شأنها أن تؤدي إلى انقسام حاد في المجتمع الدولي ومفاقمة التوتر بين المشاركين الرئيسيين في الحل في الشرق الأوسط، أي إسرائيل وفلسطين، القادرين على حل النزاع، ولا يستطيع أحد القيام بذلك نيابة عنهم".