اللجنة البارلمبية الدولية تمدد عزل روسيا

اشترطت اللجنة البارلمبية عددا من المعايير يجب على روسيا تنفيذها.

© REUTERS/ Shamil Zhumatov نائبا رئيسي وزراء روسيا وكازخستان يناقشان تطوير مجمع بايكونور الفضائي موسكو- سبوتنيك. ومددت اللجنة البارلمبية الدولية، اليوم الأربعاء 20 ديسمبر/ كانون الأول، عزل اللجنة البارالمبية الروسية، وذلك حسب بيان نشر على الموقع الرسمي للجنة.

ووفقا للبيان، فإنه لا يزال على اللجنة البارلمبية الروسية تنفيذ المعايير الخمسة، التي اشترطت اللجنة البارلمبية الدولية تنفيذها.

وتنفيذ روسيا للمعايير الخمسة يجعل اللجنة البارلمبية الدولية تمنح توصية برفع العزل عن اللجنة البارلمبية الروسية.