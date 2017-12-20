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    خط الغاز المسمى بـالتيار التركي لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر تركيا

    السعودية: لا نستبعد شراء الغاز من القطب الشمالي الروسي... "أبدا لا تقول أبدا"

    © AFP 2017/ ADEM ALTAN
    روسيا
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    صرح وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أن "أرامكو" السعودية والشركات الروسية تستطيع البدء في الاستثمار المشترك في مشاريع النفط في الخارج.

    بوتين يدشن يامال أكبر مشروع للغاز الطبيعي في المنطقة القطبية الشمالية
    © Sputnik. Alexey Druzhinin
    بوتين لوزير الطاقة السعودي: اشتروا الغاز منا وادخروا نفطكم
    موسكو — سبوتنيك. نقلت وكالة "بلومبرغ"، عن الفالح: "بين أرامكو السعودية والشركات الروسية، تجري مفاوضات للاستثمار في مصافي النفط وتطوير الحقول".

    ولم يستبعد الوزير أن تبدأ بلاده بشراء الغاز الطبيعي المسال من القطب الشمالي الروسي. "أبدا لا تقول أبدا". إذا كان العائد من المخاطرة منطقي، فسوف ترانا هناك".

    وبحسب الفالح، فإن

    "أرامكو" السعودية، تبحث عن مخزونات الغاز في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وشرق أفريقيا، والولايات المتحدة، ومنطقة بحر قزوين، وروسيا.

    وكان قد افتتح في العاصمة السعودية الرياض، في تشرين الثاني/ نوفمبر ، لقاء الأعمال السعودي — الروسي، بمشاركة عشرات الشركات من البلدين؛ وذلك لبحث علاقات التعاون الاقتصادي وآليات التطوير.

    والجدير بالذكر أن شركة "أرامكو" السعودية هي شركة وطنية تأسست في عام 1933 وتسيطر على قطاع إنتاج النفط في المملكة العربية السعودية بشكل شبه كامل.

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