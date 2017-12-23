"إس 400"... مؤشر على ترطيب العلاقات بين دولتين

ويعد نظام "إس-400" واحدا من أنظمة التسليح التي تنوي المملكة السعودية استيرادها من روسيا حسب مصادر إعلامية.

© Sputnik. Grigoriy Sisoev روسيا والسعودية بصدد الاتفاق على توريد منظومة "إس-400"

ويشار في هذا السياق إلى ترطيب العلاقات بين موسكو والرياض في الآونة الأخيرة. وكان لقاء زعيمي الدولتين في العاصمة الروسية خلال العام الجاري أبرز مؤشر على تقاربهما.

ولفت موقع "ناشيونال إنترست" إلى أن المملكة السعودية كانت تسد غالبية احتياجاتها التسليحية باستيراد الأسلحة اللازمة من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا حتى الآن.

وذكر موقع "إنفورياكتور" نقلا عن الباحث سامويل بنديت من مركز التحليل البحري بالولايات المتحدة أن موسكو تمكنت من إيجاد مصالح مشتركة مع جميع دول الشرق الأوسط، وتحافظ بشكل سافر على العلاقات مع إسرائيل وسوريا وإيران وكذلك السعودية رغم وجود مواجهات بين بعض هذه الدول.