بوتين: روسيا تجاوزت الصعوبات الاقتصادية وكان يبدو من المستحيل تجاوزها

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر حزب "روسيا الموحدة" الحاكم في موسكو، اليوم السبت 23 كانون الأول/ديسمبر، إن روسيا تغلبت على الصعوبات الاقتصادية التي كان يبدو من المستحيل التغلب عليها.