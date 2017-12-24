بوتين يهنئ الرئيس الأذربيجاني علييف في عيد ميلاده

موسكو- سبوتنيك. هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هاتفيا، رئيس أذربيجان الهام علييف، بمناسبة عيد ميلاده.

وجاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين: "هنأ فلاديمير بوتين، بحرارة الرئيس الأذربيجاني بمناسبة عيد ميلاده، وتمنى له صحة جيدة، واستمرار النجاح في منصب رئيس الدولة الرفيع، وكل التوفيق".