بوتين: الوضع في أفغانستان زاد تأزما بعد تقليص الولايات المتحدة قواتها هناك

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الوضع في أفغانستان زاد تأزما بعد تقليص الولايات المتحدة قواتها في هذا البلد.

© AP Photo/ Rahmat Gul تصاعد الأزمة السياسية في أفغانستان بعد رفض حاكم إقليم ترك منصبه

موسكو — سبوتنيك . وقال بوتين خلال لقائه مع رؤساء غرف مجلس الاتحاد للبرلمان الروسي: "نعم، الوضع فعلاً زاد تأزماً. هذا صحيح، وهو يستمر بالتأزم، ولكن لو لم تكن الولايات المتحدة هناك، فقد يكون الوضع أسوأ، علاقاتنا مع الولايات المتحدة صعبة، لكن يجب أن نتعامل بموضوعية، والوضع هو على هذا الشكل".

وبدأت أزمة سياسية في أفغانستان خلال الأيام الماضية لرفض حاكم أحد الأقاليم ترك منصبه، حسب "رويترز".

وأعادت الأزمة، التي لفتت انتباه شركاء أفغانستان في الغرب، فتح باب الانقسامات التي كان غطى عليها جزئيا اتفاق رعته الولايات المتحدة وتشكلت بموجبه حكومة الوحدة برئاسة عبد الغني بعد انتخابات رئاسية شهدت نزاعا عام 2014.