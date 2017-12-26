"سمكة ذهبية" من روسيا تطارد حاملة طائرات أمريكية

وكانت "أنتشار" غواصة مميزة وبقيت هكذا، إذ لم تصنع روسيا غواصة أخرى مماثلة، ذلك أن ما سُمي "أنتشار" كان شيئا باهظ الثمن. لذا فالبحارة سمّوا تلك الغواصة اليتيمة "سمكة ذهبية".

ونزلت غواصة "أنتشار" إلى الماء من مصنع السفن "سيفماش" في ديسمبر/كانون الأول 1968، وانضمت إلى الأسطول الروسي في ديسمبر 1969.

وأثبتت غواصة "أنتشار" تميُّزها في عام 1970 خلال تجربة في بحر بارينتس حين تمكنت من السير تحت الماء بسرعة تقارب 83 كيلومترا في الساعة.

وذهبت غواصة "أنتشار" في خريف 1972 إلى المحيط الأطلسي لتقضي شهرين ونصف الشهر هناك في مطاردة حاملة طائرات أمريكية. وتمكنت "السمكة الذهبية" من مطاردة حاملة الطائرات بفضل سرعتها العالية، ولم تطفُ على سطح الماء خلال الفترة المذكورة إلا مرة واحدة.

وأنهت "السمكة الذهبية" خدمتها العسكرية في عام 1999.

© Sputnik. Vitaliy Ankov غواصة روسية

واستفاد صنّاع السفن الروس من الخبرة التي اكتسبوها خلال عملية صنع غواصة "أنتشار" حين صنعوا الغواصات السريعة الجديدة ومن بينها غواصات "ليرا".