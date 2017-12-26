آلاف المواقع في روسيا تتعرض لبلاغات عن احتمال وقوع عمل إرهابي

أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، أن أكثر من 2.5 ألف موقع في روسيا تعرض لبلاغات كاذبة متعلقة بالإرهاب الهاتفي عام 2017 .

© Sputnik. Grigoriy Sisoev بالفيديو... لحظة سقوط الحافلة على المشاة في أحد أنفاق موسكو

موسكو — سبوتنيك . وقال باتروشيف في مقابلة مع صحيفة "ارغومينتي أي فاكتي": "منذ أيلول/سبتمبر في اكثر من 2.5 ألف موقع في روسيا تعرض لبلاغات كاذبة عن احتمال وقوع هجمات إرهابية، وتم إجلاء قرابة مليون شخص".

وأشار باتروشيف، إلى أن "البلاغات الكاذبة عن احتمال وقوع عمل إرهابي تهدف لترهيب السكان في روسيا وخلق حالة من عدم الاستقرار في البلاد، وكذلك التحقق من مدى استعداد السلطات لمواجهة هذه التحديات ".

وأصاف باتروشيف، إنه من المستحيل عدم الاستجابة للتهديدات الهاتفية لان مجموعة كبيرة من الاتصالات الكاذبة يمكن ان تخفي أيضا تهديدا حقيقيا. قائلا: " المهمة الرئيسية لوكالات إنفاذ القانون وأجهزة الأمن هي منع وقوع هجوم إرهابي، لذا فإنهم مضطرون إلى التعامل مع كل اتصال من هذا القبيل".

وكان نائب وزير الداخلية الروسي، إيغور زوبوف، قد صرح يوم 12 كانون الأول/ديسمبر الجاري، بأن حجم الأضرار الناجمة عن "الإهاب الهاتفي" قد يقدر بعدة مليارات روبل، معتبرا هذا هجوما إرهابيا حقيقيا على روسيا كان مصدره أماكن تجمع الإرهابيين على الأراضي السورية، وكذلك من تركيا، أوكرانيا، أميركا وكندا.

هذا وبدأت موجة الإرهاب الهاتفي في روسيا يوم 11 أيلول/سبتمبر، وتم فتح حوالي 3 آلاف قضية جنائية بشأن البلاغات الكاذبة المتعلقة بالإرهاب الهاتفي، ولم يتم تأكيد هذه التهديدات في أية حالة من الحالات.