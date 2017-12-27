روسيا تخفض عدد المطارات المتاحة لأمريكا بداية من 1 يناير

صرح مصدر دبلوماسي - عسكري، بأن روسيا تضع قيودا للولايات المتحدة منذ 1 كانون الثاني/يناير 2018، في عدد المطارات، التي يمكن استخدامها من قبل طائرات المراقبة الأمريكية وفقا لمعاهدة الأجواء المفتوحة.

© Sputnik. Evgenya Novozhenina روسيا تضع شرط الوساطة بين واشنطن وبيونغ يانغ

موسكو — سبوتنيك. وقال المصدر:

سيتم تخفيض عدد المطارات المتاحة للولايات المتحدة بدءًا من 1 كانون الثاني/ يناير، ويجري الحديث عن ضبط قائمة المطارات وفقا للمعاهدة، وتأتي هذه الخطوة كرد مماثل على الإجراءات الأمريكية المعلنة ضد روسيا، والتي من المقرر أيضا أن تقوم بها بدء من يناير.

ووفقا له، يجري الحديث، على وجه الخصوص، عن نية الولايات المتحدة إغلاق المجال الجوي فوق ألاسكا وهاواي للمراقبين الروس والحد من نطاق الطيران.

في سياق آخر، صرح المدير العام لمؤسسة "روستيخ" الروسية لتصدير المنظومات الدفاعية، سيرغي تشيميزوف، اليوم الأربعاء 27 ديسمبر/كانون الأول، بأن تركيا اشترت أربعة منظومات "إس-400" من روسيا مقابل 2.5 مليار دولار، و 55 بالمئة من قيمة العقد هو ائتمان روسي.