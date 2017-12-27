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17:05 27 ديسمبر/ كانون الأول 2017
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    رمضان قاديروف

    الرئيس الشيشاني: لم يعد في سوريا مقاتلون من روسيا

    © Sputnik. Said Tzarnaev
    روسيا
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    أعلن الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أنه لم يبق عمليا مقاتلون من روسيا يحاربون إلى صفوف الإرهابيين في سوريا.

    سيرغي شويغو
    © Sputnik. Sergey Mamontov
    وزير الدفاع الروسي: 48 ألف جندي روسي شاركوا في الحملة العسكرية في سوريا
    موسكو — سبوتنيك. وقال قديروف: "حسب معطياتنا، لم يبق أحد عمليا، تم تدميرهم".

    وأفاد قديروف، أن أحد قادة الإرهابيين من ذوي النفوذ، أعرب قبل أسابيع عن رغبته بالاستسلام.

    وقال قديروف في هذا الصدد: "أحد القادة ذوي النفوذ…خرج قبل أسبوعين أو ثلاثة، أراد أن يحضر ليستسلم". وقبل أيام أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أنه تم تصفية 60 ألفا و318 إرهابيا خلال العملية العسكرية الروسية في سوريا، من بينهم 2800 مسلح جاؤوا من روسيا.

    وأعلن شويغو أن 48 ألف جندي روسي شاركوا في العمليات في سوريا، مؤكدا أن خبراء الألغام الروس يطهرون 6533 هكتارا في الأراضي السورية.

    وأضاف حينها أن القوات الجوية الفضائية الروسية دمرت 8 آلاف مدرعة للإرهابيين خلال العملية في سوريا.

    وتابع: "خلال العملية العسكرية في سوريا تم تصفية 60 ألف و318 إرهابيا".

    انظر أيضا:

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    شويغو: روسيا استخدمت صواريخ "إسكندر" في سوريا
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