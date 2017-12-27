بوتين يكرم عسكريين روس شاركوا في العملية العسكرية في سوريا

أعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيقلد، يوم غد، المشاركين في العملية العسكرية في سوريا جوائز دولة.

© Sputnik. Natalia Seliverstova بوتين يقدم أوراقه للترشح للانتخابات الرئاسية

موسكو — سبوتنيك . جاء في بيان للكرملين: "في الـ28 من كانون الأول/ ديسمبر، سيلتقي فلاديمير بوتين في قصر الكرملين بعسكريي القوات المسلحة الروسية الذين شاركوا في عملية مكافحة الإرهاب في الجمهورية العربية السورية. وسيقلد الرئيس خلال اللقاء العسكريين الذين تميزوا خلال أدائهم المهام الخاصة في سوريا جوائز دولة".

وذكر البيان أنه تمت دعوة أكثر من 600 عسكري وضابط من جميع الوحدات التابعة للقوات المسلحة الروسية إلى هذا الحدث الرسمي.

هذا وكان الرئيس الروسي، قد أوعز خلال زيارة هي الأولى لقاعدة حميميم، في سوريا، يوم 11 كانون الأول/ ديسمبر 2017، ببدء عودة جزء كبير من القوة العسكرية الروسية إلى نقاط تمركزها الدائمة، مع الحفاظ على قاعدتين عسكريتين روسيتين — في حميميم وطرطوس.

وأشاد بوتين في كلمة له أمام العسكريين الروس في حميميم، بتنفيذهم لمهامهم القتالية بنجاح وبأنه تم الحفاظ على سوريا كدولة حرة ومستقلة وذات سيادة وتم تهيئة الظروف الملائمة للتسوية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.