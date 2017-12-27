واشنطن: تيلرسون ولافروف اتفقا على مواصلة الدبلوماسية بشأن كوريا الشمالية

قالت هيذر ناورت، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن وزير الخارجية ريكس تيلرسون ونظيره الروسي سيرغي لافروف اتفقا على مواصلة الجهود التي تستهدف التصدي لبرنامج كوريا الشمالية النووي.

© REUTERS/ Francois Lenoir تيلرسون يطلب من لافروف أن تعيد روسيا مراقبيها إلى مركز الرقابة والتنسيق المشترك

ذكرت ناورت أن الوزيرين الأمريكي والروسي اتفقا على أن الدولتين لا تقبلان حيازة بيونغ يانغ لأسلحة نووية.

وأضافت ناورت في بيان أن الوزيرين بحثا أيضا تصاعد العنف في شرق أوكرانيا، وأن تيلرسون طلب من روسيا "خفض مستوى العنف".

كما بحث الوزيران الأزمة في سوريا، بحسب بيان للخارجية الأمريكية نقلته وكالة "رويترز".