"السماء المفتوحة" قد تنهار بسبب رفض جورجيا فتح مجالها الجوي للطائرات الروسية

وأشار المصدر إلى أن الاجتماع المقبل للجنة الاستشارية بهذا الصدد سيعقد في فيينا في كانون الثاني/ يناير القادم.
ويشار إلى أن معاهدة السماء المفتوحة وُقعت في يوم 24 آذار/مارس من العام 1992، وأصبحت واحدة من دعائم تمتين الثقة في أوروبا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وانتهاء "الحرب الباردة". وقد صادقت روسيا على المعاهدة في أيار/مايو 2001. ويجوز للطرفين في المعاهدة التحليق حول أراضي الطرف الآخر لمراقبة الأنشطة العسكرية.
وتضم المعاهدة معظم دول حلف الناتو وروسيا وبيلاروس وأوكرانيا وجورجيا البوسنة والهرسك والسويد وفنلندا. كالعادة تقام رحلات المراقبة الجوية بين روسيا ودول حلف الناتو على أساس متبادل.
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