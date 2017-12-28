"السماء المفتوحة" قد تنهار بسبب رفض جورجيا فتح مجالها الجوي للطائرات الروسية

أكد مصدر عسكري دبلوماسي، لوكالة "سبوتنيك"، أن اتفاقية "السماء المفتوحة" على وشك الانهيار العام القادم، بسبب رفض جورجيا فتح مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية المراقبة.

موسكو — سبوتنيك. وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، اليوم الخميس، إن "اتفاقية "السماء المفتوحة"، على وشك الانهيار في عام 2018 بسبب تردد جورجيا بفتح مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية المراقبة، كما أنه لم يتم عقد اجتماع اللجنة الاستشارية حول اتفاقية السماء المفتوحة لعدة اشهر بسبب موقف تبيليسي".

وأشار المصدر إلى أن الاجتماع المقبل للجنة الاستشارية بهذا الصدد سيعقد في فيينا في كانون الثاني/ يناير القادم.

ويشار إلى أن معاهدة السماء المفتوحة وُقعت في يوم 24 آذار/مارس من العام 1992، وأصبحت واحدة من دعائم تمتين الثقة في أوروبا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وانتهاء "الحرب الباردة". وقد صادقت روسيا على المعاهدة في أيار/مايو 2001. ويجوز للطرفين في المعاهدة التحليق حول أراضي الطرف الآخر لمراقبة الأنشطة العسكرية.

وتضم المعاهدة معظم دول حلف الناتو وروسيا وبيلاروس وأوكرانيا وجورجيا البوسنة والهرسك والسويد وفنلندا. كالعادة تقام رحلات المراقبة الجوية بين روسيا ودول حلف الناتو على أساس متبادل.