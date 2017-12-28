"فيتياز" تحمي من لا يملك "إس-400"

وقال فياتشيسلاف دزيركالن، نائب مدير عام شركة "ألماز-أنتي"، في تصريح صحفي إن الشركة تعتزم الانتهاء من اختبار المنظومة الجديدة المعروفة باسم "إس-350 فيتياز" في نهاية العام الحالي (2017).

© Sputnik. Evgeniy Epantshitsev روسيا تختبر صاروخ "إس-350"

وقالت صحيفة "ازفستيا" إن منظومة "إس-350 فيتياز" تضاهي منظومة "إس-400" ولكنها أقل سعرا منها. ولهذا السبب يستطيع من لا يملك ثمن منظومة "إس-400" أن يشتري منظومة "إس-350 فيتياز".

وخصصت منظومة "إس-350 فيتياز" لحماية مقرات القيادة والمباني الحكومية والمصانع من الطائرات والصواريخ المهاجمة، وهي تقدر على إسقاط الطائرة أو الصاروخ الجوال (كروز) عندما تكون المسافة الفاصلة بينها وبين الطائرة أو الصاروخ المهاجم 60 كيلومترا أو ما يقل، وتطير الطائرة أو الصاروخ المطلوب اعتراضه على ارتفاع يتراوح بين 10 أمتار و30 كيلومترا بينما تقدر على إسقاط الصواريخ البالستية عندما تكون المسافة الفاصلة 30 كيلومترا أو ما يقل ويطير الصاروخ المطلوب إسقاطه على ارتفاع يصل إلى 25 كيلومترا.

وكانت معلومات أوردتها مواقع الإنترنت قد أفادت بإحضار منظومة "فيتياز" إلى سوريا في الشهر التاسع من عام 2017 لتُسهم في تأمين سماء سوريا.