قريبا... روسيا تشغل الإنترنت كاملا في قطاعها على متن المحطة الفضائية الدولية

سلطت وكالة "سبوتنيك" الضوء على أكثر الأحداث توقعا في مجال الفضاء في عام 2018، والذي يتمثل بتشغيل نظام الإنترنت بحجمه الكامل في القطاع الروسي من المحطة الفضائية الدولية.

© Sputnik. Maksim Blinov روسيا ترسل شاحنة فضائية إلى محطة الفضاء الدولية (صور)

موسكو — سبوتنيك . وسينفذ كل من رائدي الفضاء، أنطون شكابليروف، وألكسندر ميسوركن، عملية تبديل الوحدة التابعة للهوائي الخاص بنظام "لوتش" (شعاع) حيث يعمل هذا الهوائي في الفضاء الخارجي على مدى 17 عاما تقريبا دون انقطاع. وذلك خلال خروجهما المرتقب إلى الفضاء المفتوح في شباط/ فبراير عام 2018.

ومن المتوقع بعد هذه العملية أن يزود القطاع الروسي للمحطة الفضائية الدولية بخط مستقل خاص به للاتصال بالأرض بغض النظر عن مناطق الرؤية اللاسلكية الخاصة بمراكز المتابعة الأرضية الروسية. ونتيجة لذلك سيتمكن طاقم المحطة الروسي من استخدام شبكة الإنترنت "المستأجرة" عند نظرائهم من وكالة "ناسا" الأمريكية الذين يعملون في القطاع الأمريكي للمحطة.