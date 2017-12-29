موسكو: سنوفر منصة لمفاوضات محتملة بين واشنطن وبيونغ يانغ

أكد سفير المهام الخاصة في الخارجية الروسية، أوليغ بورميستروف، أن روسيا لن ترفض توفير منصة للمفاوضات المحتملة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، في حال طلب منها.

© AP Photo/ Korean Central News Agency/Korea News Service باتروشيف: الولايات المتحدة تستخدم قضية كوريا الشمالية لعزل روسيا والصين

موسكو —. وقال بورميستروف لـ"سبوتنيك": "نحن لسنا ولا نريد أن نكون وسطاء بالمعنى التقليدي، لأنه من غير المعتاد بالنسبة لبلد كبير مثل روسيا أن تعمل ساعي بريد، أو مرسل أفكار. لا، نحن نلعب دورنا حيث ندعو كلا الجانبين إلى قراءة جادة وتقديم تعليقات جادة بشأن المرحلة الأولى من "خارطة الطريق".

وأضاف "نحن منفتحون على الاتصالات وعلى استعداد لتوفير مثل هذه المنصة، إذا لزم الأمر. ونحن مستعدون للمشاركة في هذه الاجتماعات إذا دعينا. ولكننا مرة أخرى نقول لا نفرض دور الوسيط".