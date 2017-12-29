بالفيديو... إصابة 3 أشخاص في حادث مرور جديد شمال غربي موسكو

سبوتنيك . قال متحدث من المكتب الصحفي لمديرية شرطة موسكو: "ورد بلاغ للشرطة عن وقوع حادث سير قرب محطة مترو "سخودنينسكايا"، وحسب المعطيات الأولية، أصيب 3 أشخاص ".

ومن جانبه قال رئيس المكتب الصحفي لشرطة موسكو، يوري تيتوف: " في الحادث بالقرب من محطة مترو "سخودنينسكايا" في العاصمة موسكو، سائق الحافلة خلال كان يحاول تجنب الاصطدام بسيارة أخرى " ولكنه لم يستطع السيطرة على المركبة واصطدم بموقف الركاب".

ولم ترد أي معلومات عن وجود قتلى.

هذا وذكر مصدر في هيئة الطوارئ بالعاصمة موسكو في وقت سابق، أن شخصين لقيا حتفهما ووفقا للمعطيات الأولية بعد اصطدام حافلة بموقف للركاب قرب محطة مترو "سخودنينسكايا" في شمال غرب موسكو.