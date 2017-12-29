حقائق جديدة في قضية اغتيال السفير الروسي في أنقرة

أعلنت وكالة "الأناضول" التركية، اليوم الجمعة، أن السلطات التركية قامت بتوقيف منظم معرض الصور الذي قتل خلاله السفير الروسي أندريه كارلوف عام 2016.

© Sputnik. Valery Sharifulin/Pool/Tassphoto مراسم تشييع جثمان السفير كارلوف في موسكو

وكان القضاء التركي المسؤول عن القضية قد أمر بتوقيف منظم المعرض مصطفى تيمور أوزكان وذلك لمشاركته في عملية اغتيال وقتل السفير الروسي في أنقرة أندريه كارلوف. وكان أوزكان قد أوقف سابقا بعد الحادث مباشرة للتحقيق معه لكن تم إخلاء سبيله بعد ذلك، حسب "".

وكان السفير الروسي في أنقرة أندريه كارلوف البالغ من العمر 62 عاماً قد قتل في 19 كانون الأول عام 2016 بتسع رصاصات أطلقها عليه من مسافة قريبة جدا إرهابي من عناصر الشرطة في الـ22 من العمر يدعى مولود ميرت التينتاش ولكنه كان خارج الخدمة في ذلك اليوم، خلال افتتاح المعرض.

وقد اتهم الرئيس التركي على الفور شبكة الداعية الإسلامي فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، العدو اللدود لرجب طيب إردوغان الذي يتهمه أيضا بتدبير محاولة الانقلاب في 15 تموز 2016.