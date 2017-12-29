روسيا وتركيا توقعان اتفاقية لمنح قرض لتوريد منظومات "إس-400"

وقعت روسيا وتركيا في أنقرة، اليوم الجمعة، اتفاقية حول منح قرض لتوريد منظومات الدفاع الجوي "إس-400"، حسبما نقلت قناة "تي آر تي".

© Sputnik. Dmitry Vinogradov تركيا تشتري أربعة منظومات "إس-400" من روسيا

سبوتنيك - وذكرت القناة أن التصريحات الرسمية بأن الاتفاقية ستصدر في الساعات القليلة المقبلة.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق أن الاتفاقية تتضمن قرضا بالروبل، وهو أمر مريح لأنقرة.

وصرح وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي في وقت سابق أن أنقرة وموسكو اتفقتا حول جميع نقاط شراء 4 منظومات "إس-400". وأعلن المدير العام لشركة "روستيخ" أن تركيا اشترت 4 منظومات من روسيا مقابل 2.5 مليار دولار.